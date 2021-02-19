台南永康某幼兒園傳出一名2歲女童因雙手腕出現勒痕，遭家長質疑不當管教並報案，警方將疑似事發當日監視器畫面移送地檢署偵辦，教育局調查該園發現該園要求另名2歲童罰站15分鐘，已涉及不當管教等5項管理缺失，依違反幼兒教育及照顧法第51及52條，處以1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰，社會局也依幼兒教育及照顧法第97條裁處行為人罰鍰，教育局後續將召開不適任人員認定委員會，認定行為人能否在幼兒園服務。

該名女童母親指控向園方索取監視器畫面卻拿到「4倍速」快轉影像，痛斥無法還原真相，自認被刁難，教育局獲悉後立即主動依法調查並啟動標準作業流程，與社會局到園進行聯合稽查、要求保全錄影證據，並進行訪談，17日偕同專業資訊人員到園技術處理檔案問題，陪同家長至警局觀看原速影像，雖無在影片直接發現導致幼童手腕受傷不當行為畫面，但發現同日發生2歲幼童被要求罰站15分鐘管教行為，已違反幼兒教育及照顧法。

教育局同時也稽查該園所園務管理情形，亦查獲該園師生比不符、未依規定編班、未依規定配置教師，及未公開教保服務人員學經歷等情事，將併為裁罰該園負責人之1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰。

此外，社會局目前掌握1名教保服務人員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，昨日依其所涉情節，依同法第97條裁處罰鍰。社會局社工除關懷訪視外及陪同勘查錄影帶外，亦針對受害幼童及家長身心狀況媒合心理諮商輔導資源，後續亦將視其需要提供司法協助及家庭關懷支持，依其家庭需要提供相關社會福利服務。

教育局補充，後續就社會局裁處結果，將對行為人召開不適任人員認定會議，以認定其能否於幼兒園服務，法規規定是不得服務1-4年或永久，也可能認定可繼續服務，後續也會責成園方及行為人加強相關正向管教知能研習及機制，提供幼童輔導資源及服務。

(中時 )