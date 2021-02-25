大陸今年不少就地過年的單身青年因疫情影響減少外出、導致「線上約會」、「雲相親」成了交友新熱門管道。近日《中國青年報》對2001名18至35歲單身青年調查顯示，有62.4％的受訪單身青年近1年的交友以線上為主，其中交友App、短影音網站、婚戀網站是三大管道。

該調查更顯示，有74％受訪單身青年每天線上相親交友的時間在1小時以上，其中40.6％在1至2小時；27.5％在2至3小時；4.5％在3至4小時，還有1.4％在4小時以上。

1988年生的單身青年王瑞（化名）是名醫護工作者，去年以來因疫情防控需要，工作很忙，也基本沒機會出去。「春節前我在一個大的交友公眾號上發了徵友文，遇到了一名多方面跟預期較相符的女生，最近一直在保持聯繫，相處還蠻愉快的。」王瑞說，兩人現在每天下班後都會線上交流，了解對方喜好、經歷和日常生活。

而據該調查也發現，其中以一線城市單身青年線上交友比例最高、達到69.7％，其次是二線城市61.1％。反觀三四線城市受訪單身青年的線下交友比例最高25.4％。另外城鎮或縣城受訪單身青年沒怎麼交友的比例最高、達到46.7％。

其中交友App占比62.3％是受訪單身青年近一年來最為普遍的交友管道，接下來是短影音網站44.5％和婚戀網站38.2％。

(旺報 )