後疫情時代，聲音社群需求正夯，17LIVE集團旗下語音直播平台「Wave：好聲音 語音社群」，註冊用戶截至2月已突破60萬大關，2020年下半年快速成長近200％，成為創作歌手、知青、文青、職人、話題王新聚集點，每月超過6000位聲音直播主產出約3萬小時聲音內容，深受用戶喜愛，日前舉辦現場演唱會，氣氛熱烈，粉絲和觀眾聚集超過1000人。

17LIVE集團結合廣播和即時互動概念，「Wave：好聲音語音社群」自上線吸引超過6000位聲播主開播，平台具備7大類多元節目類型與主題，包括療癒系的「哄睡」、「ASMR」主題、音樂性的「歌唱」節目，趣味的「娛樂」、「幽默」主題，或是單純交友的「每日生活」、「聊天」讓用戶可以輕鬆找到喜愛的創作和遍及全台的聲活好友，可多人同時在線的沙發區平均每日也聚集近2成的使用者進行語音互動。

Wave清新健康的環境和多元內容，吸引不少創作者、文青素人、專業達人、特殊職人直播主固定現「聲」開播。1月中於西門町紅樓廣場舉辦的「Wave純粹聽音樂 戶外演唱會」，六位擅長不同音樂類型Wave人氣聲播主輪番上台演唱，吸引到其他音樂風格的創作者到現場交流，成功讓Wave聲音創作走出螢幕，在戶外現場走入人群匯聚創作能量。

(時報資訊)