集保結算所推出的集保e存摺APP用戶，已於近日突破200萬人大關，集保結算所林修銘董事長表示，集保e存摺APP推出近四年以來，為促進金融創新，滿足投資人之需求，功能不斷進化，不再只是單純的無紙化存摺；透過集保e存摺APP，投資人除可接收、查詢及檢視股務資訊與權益通知外，並可同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細，方便其管理帳戶資產，多種實用功能使集保e存摺APP深受投資人歡迎，因此繼2020年3月使用人數突破100萬後，時隔一年又再增加100萬投資人響應使用，證明集保e存摺服務功能之實用。

從投資人偏愛的功能來看，「我的資產」功能是集保e存摺APP用戶的最愛，其一摺多金的功能，讓用戶可以在一個App整合證券、債券、基金、黃金等資產，平均每位用戶花費7成的使用時間在整合資產市值的頁面。

此外，集保結算所首創市場之先，所推出之「證券資產趨勢圖」，以視覺化呈現投資人證券資產價值變動曲線，完整保留投資人資產歷史價值，讓投資人可以透過不同區間的切換顯示，清楚掌握自己的資產在過去一定期間的走勢變化，便利投資人掌握瞭解其投資績效並規劃後續投資方向，顯見投資人以行動化檢視庫存資產與尋找新的投資標的之需求，都可以從集保e存摺App一站滿足。

集保結算所朱漢強總經理表示，隨著集保e存摺APP功能日漸完善，新開戶投資人選擇集保e存摺而非傳統紙本存摺的比例，由2017年31％、2018年46％、2019年65％，一路攀升至2020年77％，充分展現過去近四年來改進集保e存摺功能的成果。

未來集保將積極配合金管會「金融科技發展路徑圖」中的政策目標：提升金融服務的效率、可及性、使用性及品質，在我國創新的金融科技生態系中持續瞭解用戶需求以精進集保e存摺APP的服務，便利投資人參與市場，以達普惠金融的目標。投資人可儘速申請集保e存摺App，共享集保引領的創新服務。

(工商 )