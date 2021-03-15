位於彰化市八卦山知名景點華陽吊橋，今（15）日下午，路過民眾發現一名男子從橋上墜落山谷死亡，經過調查，死者是保四總隊詹姓警官，據悉，詹姓警官相當優秀，曾攻讀清大博士班，卻被憂鬱症所苦，今日上班卻未到勤，同仁也找不到人，想不到竟傳出噩耗。

保四總隊表示，詹姓警官育有1子1女，因家庭因素罹患憂鬱症，有睡眠障礙困擾，去年與妻離婚後，獨自在彰化市租屋生活，平日工作表現正常無異狀，偶而會回嘉義縣老家探視。最後一次執勤輪值時間是13日上午8點到晚上8點，但今天因故未到勤，也沒事先請假且連繫不上，因此通報警方協助找人，不料最後收到身亡消息。

現年39歲的詹姓警官，學經歷非常優秀，從警察大學畢業後，2012年起擔任彰化保四總隊的資訊勤務工作，同時也攻讀清華大學資訊工程博士班，不過後來因為健康因素，便辦理休學，之後則調派到三大隊任職。

知名景點華陽吊橋，接連傳出意外，今年1月16日，有一名男子疑似不堪久病，跳橋身亡，引起當地居民議論。該吊橋建於1993年，是「吊橋大王」林枝木生前最後興建的1座吊橋，也是八卦山知名景點，去年7月經橋梁安全巡檢，檢測出垂吊索生鏽，全面封閉吊橋修繕，8月31日完工後重新開放。

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