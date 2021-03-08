中華電(2412)自2019年自主研發「AI語意雲」智慧聲控服務以來，已陸續推出i寶貝智慧聲控音箱，並與多家國內外家電大廠合作智慧聲控家電，隨著社群分眾化，中華電信持續透過AI機器學習、雲端運算、大數據應用的技術能量，運用語音辨識技術(STT)與SoundOn攜手合作推出「AI聲音濾鏡」服務，提供Podcast創作者最便利、負載量最大、辨識最在地化的文字自動生成技術。對於創作者、閱聽大眾、甚至廣告主而言，能在種類繁雜，無法像文字一樣能快速瀏覽且碎片化的聲音內容中，快速找到正確的資訊，是中華電「AI語意雲」平台建構聲音搜尋的第一步，同時也與SoundOn合作，廣邀全台Podcaster參與。

從去年疫情期間大放異彩的Podcast，到近期熱門話題Clubhouse，聲音內容創作在2021年百花齊放，「AI聲音濾鏡」即為AI語意雲旗下的最新應用，目前已收集超過上百萬句的國台語語料，有別於過往其他業者推出的語音轉文字功能，「AI聲音濾鏡」的核心為Podcast領域專用的語音辨識模型，音檔上傳即自動生成逐字稿，可自動斷句、附加精確時間軸，並可彈性後製編修、自動偵測音檔內「熱詞」產生關鍵字，作為分類標籤，透過在地化優勢，獨家支援國台語混用的語音辨識，經SoundOn實測個人化辨識正確率達90%以上，而中華電也將持續透過AI自主化學習，不斷提升語音辨識精準度。

中華電投入AI語意分析領域，打造一個具備在地化「語音辨識(STT)、語意理解(NLP)、語音合成(TTS)」的開放式平台，此技術將為聲音社群服務帶來巨大改變，為Podcaster打造出聲音領域的搜尋引擎，閱聽大眾可使用中華電i寶貝智慧音箱或SoundOn Podcast播放器，或進行精準的節目搜尋與推薦，中華電目前已著手投入數個潛力十足的應用範圍，如「聲音內容輿情分析、語音情緒辨識、Podcast插入廣告投放、語音搜尋自組課程」等，盼帶領台灣進入聲音產業的新里程碑。

(時報資訊)