日前太平區1位年約90歲的溫姓婦人患有失智症狀，近些日子來一直要家人表示要去看醫生，幾次檢查都未發現異常，沒想到婦人竟趁家人不注意外出，還在離家2公里遠迷路，幸好警方透她身上的健保卡及人臉辨識系統確認身分，順利護送婦人返家。

這名溫阿嬤近日一直向家人表示要去看醫師，家人起初認為老婦人是否身體有微恙，數次帶她前往附近醫院檢查，結果無特殊疾病，惟婦人返家後還是持續嚷嚷要看醫生，日前她趁家人不注意自行外出，結果迷途在離家約2公里外的建興路上，所幸太平派出所員警何威廷、陳稚允巡邏時發現。

倆人巡經中興東路與建興路口發現溫婦徘徊路口，並一直向路人探詢未果，直覺有異立即上前關懷，婦人頻向警方表示要去看醫生，請警方幫忙又稱自己身上沒帶錢，婦人的言談有些反覆其詞，也無法說出要去何醫院？家住何處？這時何威廷、陳稚允直覺阿嬤應該是迷路了，當下安撫其情緒並將其帶返派出所安置，最後從婦人身上找到健保卡並透過人臉辨識系統確認身分無誤，協助護送返家。

婦人家屬表示，母親年邁患有失智現象，近些日子還忽然一直說身體有毛病要去醫院檢查，起初不疑有他載她去附近醫院檢查，結果身體並無大礙，之後接二連三的說詞及檢查，也都未發現有異，不料母親卻逕行外出迷路，此部分會再多注意母親的身體狀況及動態，非常謝謝警方熱心協助。

(中時 )