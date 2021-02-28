新北市海山警分局埔墘派出所警員王羽萱、黃昱文於日前上午在轄區萬安街執行巡邏勤務，在巷口看到一名男童獨自行走，身旁並無家長陪同，便主動上前關心，但發現男童年紀尚小，無法清楚說出自己或父母的姓名與住處，只好先將男童帶返所確認身分。

員警見男童的衣著整齊乾淨，研判應該不會離家太遠，於是將男童年齡、穿著與特徵，透過里長的辦公處廣播及分局勤務中心通報，清查是否有民眾報案協尋走失的孩子；此外，也將男童走失的訊息，張貼至臉書網路社團平台上，請網友幫忙協尋。

不久後，男童的父親焦急的打電話至派出所內詢問下落，得知男童被帶回派出所，頓時放下心中大石；表示上午男童可能趁著家人都在忙碌的時候，就自行開門跑出去玩，讓他嚇了一大跳，幸好有員警的協助及細心照護，才沒有發生意外。

海山分局呼籲家長應注意幼童安全，勿讓其遠離視線，盼家長多一份耐心與安心，時刻小心留意，避免一時疏忽而有走失的情事發生。分局長李忠萍也建議，外出時可以為孩童配戴名牌，寫上姓名及電話，萬一走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡，快樂的出門，平安的返家。

(中時 )