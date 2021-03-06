無名屍神探再發威！基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬追查1件2006年在屏東枋山海岸發現的無名女屍案，15年來一直葬在無主墓區，他從無名屍的特徵交叉分析比對上百筆資料，重啟調查後露出一線曙光，未料聯繫過程被當詐騙，屢掛電話，經過一番努力才終於確認身分，讓無名屍返家，家屬激動道謝，終於找到失蹤15年的女兒，彌補心中最大的遺憾。

警方指出，當時女屍被打撈上岸時，因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又沒有遺留任何證件、飾物，就算調閱監視器也無所獲，只好以無名屍公告協尋，後因無人認領，由屏東縣枋山鄉公所埋葬於枋山鄉無主墓區長達15年之久。

許耀彬表示，自己依無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，在去年底比對出與屏東縣失蹤的48歲羅姓女子特徵相近，才終於重啟調查。

隨著案情露出一線曙光，許耀彬馬上聯絡羅女家屬，但剛開口提起15年前羅女失蹤案，電話馬上就被掛斷，再次回撥就變成無人接聽，但他仍不放棄再擴大清查羅女其他親屬，終於聯繫到羅女的姪女願意對談，才得知家屬接到電話，覺得這一定是詐騙，並認為事隔15年，警方哪有可能繼續追查。

對此，許耀彬耐心說明，家屬才相信這是真的，更哭喊奇蹟出現，羅女高齡72歲的母親也跟著家人到分局，在採集唾液檢體送法務部法醫研究所親緣關係比對，DNA比對吻合，才終於確認該無名屍即為失蹤長達15年的羅女，上月底屏東地檢署檢察官依據法醫研究所的親緣鑑定書開具羅女相驗屍體證明書，確認無名屍正名為羅女。

警方表示，羅女完成正名後，家屬雖然萬分感激，但貧困的家境實在無力辦理遷葬，還好轉介善心團體協助免費殮葬，全案經過分析、送驗、調取資料及申請等程序，忙了3個多月，才終於走完所有程序。

愛心協會理事長郭志祥指出，志工們專程南下，協助誦經及超渡引魂、祭拜，並在枋山鄕無主墓區為羅女起掘、火化，舉辦一場遲了15年的告別式，再由志工誦經陪著家屬護送羅女骨灰罈至塔位安奉，在儀式後，家屬才放下心中的一塊大石，也感謝許組長讓離家15年的羅女有名有姓，不再是無主孤魂。

(中時 )