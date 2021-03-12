2021年上市櫃及興櫃公司股東常會線上登記日期將在15日截止，據金管會統計，今年登記額滿的「超級股東會日」共有9天，包括6月10、11、16、17、18、22、24、25、29日每天均有90家公司召開股東會，另有7家尚未登記。

金管會2010年起開放上市櫃及興櫃公司線上預選股東會召開日期，歷經數次調整後，2015年起將每日召開股東會家數限額調降至100家。去年依據「公司治理3.0－永續發展藍圖」規畫，將今年每日限額進一步調降至90家。

因應2021年股東常會將陸續召開，為利公司及早規畫股東常會召開時程、編製年報及順利於股東會討論重要議案，證期局副局長蔡麗玲亦提出3大提醒。首先，上市櫃公司自今年起，需在股東會年報中揭露辦理董事評鑑相關訊息。

其次，去年底實收資本額達逾20億元，或召開股東常會時股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達逾30％的上市櫃公司，今年應申報英文版股東會年報。據金管會統計，共有657家上市櫃公司符合此條件。

最後，上市櫃及興櫃公司應於股東會召開前7天、公開發行公司應在股東會召開前2天，將年報上傳至公開資訊觀測站。為鼓勵公司提早提供年報資料給投資人，今年起公司若在股東會召開的16天前上傳年報至公開資訊觀測站，公司治理評鑑可多加1分。

金管會也指出公司編製年報時常見的主要缺失，包括未依規定揭露董事及監察人酬金，個別揭露前5位酬金最高主管酬金，董事長與總經理或相當職務者為同一人，以及互為配偶或一親等親屬者，未依規定說明其原因、合理性、必要性及因應措施等相關資訊等。

(時報資訊)