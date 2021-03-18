日盛金大股東是不是陸資，再說不清，金管會將出手開罰。金管會主委黃天牧18日表示，日盛金大股東之一建群投資的最終受益人，至今無法清楚交待當年的金流，證明自己是最終受益人，金管會將在近一、二個月內確定懲處方式，可以是罰鍰或限期出清股票。

至於建群投資是否是陸資？目前正由投審會清查中，投審會執行秘書張銘斌表示，日盛金大股東的最終受益人，有些出生地是中國大陸，但目前是加拿大或美國國籍，讓外界有疑慮，2月2日已請投資人提出說明，對方在2月26日已有提出一部分資料，但仍要進一步釐清，張銘斌表示，若要依兩岸人民關係條例開罰，原則上一定要事證非常明確，會請投資人盡速答覆。

黃天牧強調，日盛金大股東是否是陸資，與3月23日前富邦金公開收購日盛金，是兩回事、兩項法規，金管會審公開收購，是確定收購者是否是陸資，但被收購者是否有陸資，則是依其他法規處理。

建群投資若申報不實，金管會也可以處份，目前就是金流一直無法釐清，申報不完全的處分「會在未來一、二個月確定」，依金控法可以罰款或限期出清，立委郭國文說：「是否比照大同陸資，限期處份出清股票？」，黃天牧說，只能說是可能性之一，但仍未確定。

立委林楚茵也表示，若日盛金大股東有陸資，但遲遲未能釐清，參與富邦金公開收購，錢就可以匯出台灣獲利了結，違法事實就煙消雲散，無法追回？

張銘斌回應，目前這家香港公司並沒有申請轉讓日盛金持股，未來匯出時投審會仍是可以審查、檢視。

同時張銘斌亦表示，當年核准建群投資投資日盛金， 是經過仔細、嚴格審查，政府並沒有「迷迷糊糊放行」，當時並沒有構成陸資的定義，即便現在也還沒有，只是建群投資的最終利益歸屬者有部分出生地在中國大陸，但目前可能是美國或加拿大籍，使大家有疑慮，是否是大陸地區人民，仍要依兩岸人民關係條例處理。

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