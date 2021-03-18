金融業導入生物辨識技術大趨勢來臨，永豐銀行今年引領業界、獨家推出整合掌靜脈辨識技術的自動櫃員機（ATM），持續升級數位服務；永豐銀行作業處長陳惠玲表示，本周起擴大建置硬體，預計3月底前，於永豐銀行全台北、中、南共9家分行上線啟用，以具備獨特唯一性與高度精準性的個人身分辨識方式，客戶免帶金融卡也能使用ATM存款、提款或轉帳等，提供安全且安心的數位金融服務。

陳惠玲表示，手掌的靜脈數量多且複雜，同時每人特徵為獨特唯一、成年後終生不變，因此辨識精準度高於其他生物辨識技術；自去年7月起，掌靜脈辨識已應用於分行核對身分，客戶臨櫃交易可免帶印章；即日起進一步推廣至ATM等自動化設備。

為體驗掌靜脈生物辨識的便利性，陳惠玲指出，客戶先於分行臨櫃登錄個人的掌靜脈特徵，其後即可使用具備辨識硬體的ATM驗證個人掌靜脈後執行交易；若擁有多個帳戶，也可自行選擇其中之一進行存款、提款或轉帳，滿足客戶日常使用並提高金融服務便利性。

預計3月底前，永豐銀行營業部、松山、西門、城中、南門、南港、北台中、成大及北高雄共9家分行將導入掌靜脈辨識ATM；陳惠玲指出，掌靜脈登錄作業取自機場通關的嚴謹流程，包括確認個人資料、比對生物特徵後再加上密碼，可在短時間內完成驗證也能精準防偽。

除分行臨櫃或自動化設備推出掌靜脈生物辨識應用外，永豐銀行表示，結合智慧型手機等裝置，客戶使用永豐行動銀行App時，可使用臉部或指紋辨識方式登入帳戶，大幅提升便利性，也可使用語音方式執行個人帳戶查詢或交易、基金申購或繳信用卡費等多項應用，提供便捷的金融服務。

(中時 )