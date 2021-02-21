香港女星李悅彤2014年被爆介入李心潔與導演彭順婚姻，被網友罵臭頭，還有了最強小三的封號，後來她逐漸淡出演藝圈，在2018年秘嫁澳門富商鮑偉業，婚後生下一子，近日有網友重提她當小三黑歷史，李悅彤就忍不住表示：「我問心無愧，對得起所有人！」

李悅彤升格人妻、人母後，不時在網上分享幸福家庭生活，近日則收到網友私訊，重提她當年介入李心潔婚姻一事，大罵李悅彤「妳知不知道妳罪孽有多深」、「有沒有為以前的事感到內疚」，並稱她用別人老婆的傷口使自己成長，見到她就會想起她當過小三，若換成她是正宮會有何感受。

李悅彤和澳門富商鮑偉業婚後生下一子。（圖／翻攝自IG）

而李悅彤看到私訊後，便截圖PO在IG限時動態中，表示最後一次回答這種問題，接著說自己除了要照顧小孩，還要煮飯做家務，更有3狗1貓以及老人家要照顧，最後寫下：「今年的新年願望希望各位『前』途無量，『前』路一片光明！不要做個向後倒退的人。」

另外，李悅彤也忍不住發長文回覆網友，透露當人經歷過很多事後，就變得不想解釋，並稱很多你所見到的事實並不一定全是事實，「我明白你們的想法，但我會選擇繼續沉默，讓所有的陰霾不公與罪名都在我這裡埋下吧！因為我愛我的家人，所以我願意扛下並守護著（着）他們！我們全家只繼續低調過我們的生活而已。......但我想說我問心無愧，對得起所有人！」

李悅彤被重提當小三的過往，發長文回應。（圖／翻攝自IG）

(中時新聞網)