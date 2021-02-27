月眉國小於元宵節這當天辦理猜燈謎節慶活動。（月眉國小提供／陳淑娥台中傳真）

月眉國小於元宵節這當天辦理猜燈謎節慶活動。（月眉國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市月眉國小於元宵節這當天辦理猜燈謎節慶活動，答對者可以敲響鑼，並且玩戳戳樂，學生們都非常踴躍參與，爭相舉著手高喊「選我！選我！」校長廖曉柔表示，活動含括國語、閩南語和客語謎題，讓小朋友不僅是猜燈謎，也能接觸其他語言文化。

猜燈謎活動在下課時間舉辦，以大螢幕秀出燈謎，主持人念題目，然後搶答，答對者可以敲響鑼，並且玩三格戳戳樂。戳戳樂裡面藏著校長提供的紅包，大家都很想得到大獎。

活動主持人由小朋友嘉紘擔綱，參與的學生相當踴躍，紛紛舉著手高喊「選我！選我！」

猜對國語題目「入門無犬吠」(猜一字)李姉蓉表示，這一題要從字形去猜答，吠字沒有犬就是口，口再入門就是「問」字。客語的題目有些難度，基本上小朋友除了看謎題，也要能聽得懂，「一把竹仔烏疏疏，捉毋到，拈母揫」(揣自然現象)，王俊云同學一猜就對，答案是影子。「一間貨賣了了」(臆一个地名)，喜愛閱讀的黃詩宸同學很快就想到是「通霄」地名。

參與的同學不乏中低年級小朋友，雖然猜燈謎時沒有被選上，但也跟著哥哥姐姐快樂的一起參與，還有原本就讀印尼的學校，這學期確定轉入月眉國小的兩位三年級雙胞胎兄妹，也對猜燈謎的活動印象深刻，王韜策小朋友說：「希望自己學了一年國語後，明年也能和同學一起猜燈謎。」

(中時 )