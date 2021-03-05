龍巖集團近日得知在雲林縣褒忠鄉有一所同名的偏鄉小學：「龍巖國小」，因此特別規劃經費資助該校學生的課後輔導，並且安排企業志工前往該校進行生命教育的分享，同仁亦募集了許多全新文具用品，希望能讓小朋友們在新春開學之際，能夠有充足的學習工具，龍巖以實際行動照亮偏鄉孩童的學習希望。

小朋友們開心地寫下今年想收到聖誕禮物的願望，龍巖基金會將帶回去邀請同仁們一起來完成他們的心願。(龍巖集團提供)

龍巖慈善基金會特地分享彩虹愛家協會出版的"不死鳥"故事繪本，教育孩童們當面臨寵物、家人離世時，該如何抒發悲傷，擁有正面的情緒，讓生命和愛更有意義。。(龍巖集團提供)

龍巖長年挹注資源照顧服務據點所在的各社區鄰里，並透過2001年成立的「龍巖社會福利慈善基金會」，提供『義助殮葬服務』協助獨居老人、清寒弱勢族群圓滿身後事，及各項『社會重大救助』的實際行動。近年來更以推動『生命關懷』與『生命教育』工作為核心目標，多次舉辦各項公益講座/活動，並攜手其他具有相同理念的機構，進行資源合作。

龍巖慈善基金會全體志工們與龍巖國小的小朋友們開心合影，期待聖誕節前夕再次造訪龍巖國小。(龍巖集團提供)

位於雲林縣褒忠鄉的龍巖國小深處偏鄉，目前全校一至六年級學生僅有42名，其中隔代教養、單親及新移民等弱勢家庭高達7成，由於父母皆需上班賺錢，放學後較無法照顧小朋友，學校因此成立「課後照顧學習班」來協助低年級孩童課後的學習，但聘請師資的相關經費需要仰賴各界捐助，因此，龍巖慈善基金會在得知此事後，特別規畫預算資助龍巖國小辦理「低年級課後照顧班學習」計畫，希望讓小朋友有更完善的學習陪伴，放學後有愛就不孤單。

除了資助學習計畫，龍巖慈善基金會也主動發起企業內部的募集愛心行動，邀請同仁們將家裡用不到的全新文具用品，包含筆、橡皮擦、尺、鉛筆盒、削鉛筆機等，甚或是玩具、書包等都一起捐贈出來，總共募集到2大箱的文具用品，由20多名內外勤志工夥伴們，於今日(2021/3/04)親送至龍巖國小，希望讓小朋友們在新春開學之際，能夠有充足的學習工具。此外，亦安排了生命教育的分享，讓學童透過有趣的故事繪本瞭解生命的意義，讓偏鄉的學童能夠感受到滿滿的愛。

龍巖希望能夠持續發揮愛的循環，推動生命關懷和生命教育相關工作，歡迎各界上網(https://www.lungyen.org.tw/ ) 持續關注「龍巖慈善基金會」最新公益活動資訊，也可透過「線上捐款」的服務，一起來支持『義助殮葬』或是『生命教育』的慈善服務，一起將愛散播到全台灣需要幫助的角落。

(中時新聞網)