牽狗散步、餵食、清掃屎便是日常培養感情第一步，阿Sir伯伯都甘之如飴。（動保處提供／戴上容新北傳真）

每天最期待出外自由奔跑曬太陽。（動保處提供／戴上容新北傳真）

八里動物之家坐落在林口青翠山谷的屋舍（動保處提供／戴上容新北傳真）

退休員警彭昭左8年前在朋友介紹下到八里動物之家參觀，從此之後，他每天堅持騎乘摩托車，繞過蜿蜒山路約半小時，抵達地處偏遠的八里動物之家擔任志工，至今已累積2920天，有時甚至比動物之家員工更早到，更晚離開，服務的精神令新北市動保處所有人員感佩不已。

彭昭左說，他家住新北市泰山，退休前任職於陽明山和金門國家公園警察隊，擔任守護台灣美麗山林和金門精緻歷史古蹟的勤務工作，8年前在好友動保員邀約下，來到八里動物之家照顧流浪毛寶貝，開始志工生活。

「四隻腳的世界最單純，兩隻腳的反而複雜」彭昭左幽默的表示，對動物好，動物一輩子記得你，而他最擅長幫助弱勢犬隻，像是幫燙傷、皮膚潰爛的犬隻擦藥，照顧受傷流浪狗等，此外，他也專挑狀況不好、認養不出的毛寶貝，家中4隻愛犬有3隻都是他從動物之家帶回家照顧的。

談起家中愛犬，彭昭左說，前年動物之家來了一隻沒有腎臟、胰臟的狗「娜娜」，當時「娜娜」狀況很緊急，因缺乏臟器娜娜無論吃什麼都有生命危險，他為娜娜狀況感到心疼，於是收養娜娜至今已花了4萬多元治病，如今狀況好轉，「娜娜」終於能展開笑顏正常生活。

八里動物之家表示，動物之家大多地處偏僻路途遙遠，志工服務人數不多，「大伯」彭阿Sir是唯「二」終年堅持來此服務的資深志工，目前累計已服務2920天，所有每隻毛寶貝性格、健康情況他都瞭若指掌，毛寶貝也都每天都期盼69歲愛心阿伯出現，對於彭阿Sir的到來總是特別開心。

動保處表示，新北市8所公立動物之家都收容毛寶貝，歡迎民眾或外國友人投入志工服務，零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，將生命教育推廣出去延續生命熱情，還能結交一群志同道合愛心夥伴！動物之家犬隻也可藉由志工的牽繩訓練，降低犬隻對人類戒心與躁動，增加被認養機會，並獲得再一次幸福安居機會。有興趣報名志工服務的民眾可上新北市政府動保處網站

https：／／is.gd／LL5XHB 報名動物之家志工服務，歡迎大家加入幫助每一隻毛寶貝早日得到溫暖的家。

(中時 )