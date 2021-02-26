新冠疫情仍在蔓延，美國麥當勞「得來速」為此擴增機台，向台廠下了4個貨櫃的急單，這間台廠，正是在台南成軍25年的「志鋼金屬」，不但有台積電等科技大廠客戶，還是群創等面板大廠倚重的「不鏽鋼面板玻璃載具」（裝載面板玻璃的不鏽鋼器具）一哥。

擔任志鋼金屬總經理的，是51歲的郭治華，生於台南安平漁村。「我父母都是作業員，覺得要學會一技之長，家裡也只能供應我念技職，我肯努力，還參加全國比賽。」後來，他因拿到全國板金銀牌，保送當年的台北工專（今台北科技大學）後，經過老師介紹後進入私人企業工作。

「半年後，我考上中科院『ＩＤＦ經國號戰鬥機』的板金工程師，我跟老師說，想離開私人企業到中科院上班，但老師分析，當公務員從進去到退休，能賺多少錢都算得出來。聽完後，我覺得創業比較有未來，最後便放棄去中科院報到。」1995年，25歲的郭治華在台南高工板金科同窗的邀約下，4名同學及兩名好友決定一塊創業。

早期的志鋼只有200坪大，工廠還是租的，現在買下3塊地、擁有上萬坪廠房。（圖／郭治華提供）

郭治華拿出積蓄及跟會籌資，加上妻子、即當時的女友拿出30萬元，6人共募資千萬，以「志在鋼鐵」為名成立志鋼。由發起人洪啟川擔任董事長，郭治華擔任總經理，王長文擔任設計部副總經理，而蔡宗明為專任股東。

志鋼甫開業時，台南一間電梯廠商找上門，下單要做電梯包廂、觸控面板及兩片門，一腳踏入建材板金業。「一開始全公司只有6個人，每天在機台前切割金屬片到半夜，賺的錢還比以前領的薪水低，到第3年才有獲利，我記得第一筆紅利有25萬元，之後每年都有賺錢。」郭治華說。

「少量多元化」是志鋼的主軸之一，像是工程師正在製造的機殼，訂單僅有三件。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)