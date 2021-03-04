「不是說要教育自主嗎？現在學校不只是教育部的婢女，還是其他部會的婢女！」開學沒多久，各校陸續收到縣市政府轉發交通部的公文，要求各校參考交通部去年度一份報告書中的結論，110學年就要將交通安全教育納入校訂課程，從小學到高中每學年必須上4小時的交通安全課程；交通部甚至將此做為縣市政府的110年年終考評及訪視項目。教師團體氣憤表示，交通部根本沒有循課程制定的正式管道，完全就是破壞規則；拜託教育部硬起來捍衛教育工作者的尊嚴，並請交通部和其他部會不要隨便「指導」學校要上甚麼課。
全國教師工會總聯合會4日召開記者會，踢爆各校2月初接到各縣市教育局函轉交通部公文，表示依照交通部和教育部共同研訂的「高級中等以下學校安全教育課程」，要求各校參考「109年研定各學習階段交通安全基本能力計畫」期末報告書中的「五學習階段基本能力架構」，110年也就是今年秋天就要將交通安全教育列為校訂課程；其中南投縣政府函文更顯示，交通部將此項要求納入各縣市政府年終考評及訪視項目。
全教總理事長侯俊良表示，學校端最討厭各種不同部門指揮學校做這做那，造成學校忙亂；此事更嚴重，不只是活動，還是個課程。交通安全當然重要，但是12年國教課綱的19項議題中早已納入安全教育，交通安全已也經放在領域綱要中，「為何兩位部長、一個道安會議，就可以忽視學校在校訂課程中的主動權？如果這樣可以，那衛福部、勞動部是否也可以直接行文，要求全國各校每學年在校訂課程上食安教育、勞動教育？希望教育部硬起來！」
現任課審委員、全教總副秘書長李雅菁說，更令人驚訝的是，交通部已經委託民間基金會制定出56頁落落長、從小學到高中要怎樣上這些交通安全課程的內容重點與補充說明，儼然凌駕教育部課審大會的權責。
高雄市教師職業工會教育政策中心主任任懷鳴表示，長期以來一直捍衛學校課程自主，新課綱的亮點就是校訂課程，高中高達1／3，國小也有1／5。所以這次交通部的直接行文才會引起學校反彈：「既然要給我們課程自主，為何又有這些有的沒有的要求？」每學年4小時交通安全課程，根本沒有經過課審會的審議機制，完全就是破壞規則。長期以來中小學像是主管機關的婢女，從早期反毒反霸凌、法治教育、品格教育等等，各單位想到甚麼運動，就要求學校辦活動；現在不只是教育部，還有其他部會來，「我們不只一個主人，還有很多個主人，像是以前中國成為『次殖民地』！」
(旺報 )
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