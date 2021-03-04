全教總副秘書長李雅菁表示根據交通部的報告書可以看出，交通部強制要求中小學上交通安全課只是因為台灣的交通安全國際評比太差(簡立欣攝)

高雄市政府函轉交通部公文(簡立欣攝)

「不是說要教育自主嗎？現在學校不只是教育部的婢女，還是其他部會的婢女！」開學沒多久，各校陸續收到縣市政府轉發交通部的公文，要求各校參考交通部去年度一份報告書中的結論，110學年就要將交通安全教育納入校訂課程，從小學到高中每學年必須上4小時的交通安全課程；交通部甚至將此做為縣市政府的110年年終考評及訪視項目。教師團體氣憤表示，交通部根本沒有循課程制定的正式管道，完全就是破壞規則；拜託教育部硬起來捍衛教育工作者的尊嚴，並請交通部和其他部會不要隨便「指導」學校要上甚麼課。

全國教師工會總聯合會4日召開記者會，踢爆各校2月初接到各縣市教育局函轉交通部公文，表示依照交通部和教育部共同研訂的「高級中等以下學校安全教育課程」，要求各校參考「109年研定各學習階段交通安全基本能力計畫」期末報告書中的「五學習階段基本能力架構」，110年也就是今年秋天就要將交通安全教育列為校訂課程；其中南投縣政府函文更顯示，交通部將此項要求納入各縣市政府年終考評及訪視項目。

全教總理事長侯俊良表示，學校端最討厭各種不同部門指揮學校做這做那，造成學校忙亂；此事更嚴重，不只是活動，還是個課程。交通安全當然重要，但是12年國教課綱的19項議題中早已納入安全教育，交通安全已也經放在領域綱要中，「為何兩位部長、一個道安會議，就可以忽視學校在校訂課程中的主動權？如果這樣可以，那衛福部、勞動部是否也可以直接行文，要求全國各校每學年在校訂課程上食安教育、勞動教育？希望教育部硬起來！」

現任課審委員、全教總副秘書長李雅菁說，更令人驚訝的是，交通部已經委託民間基金會制定出56頁落落長、從小學到高中要怎樣上這些交通安全課程的內容重點與補充說明，儼然凌駕教育部課審大會的權責。

高雄市教師職業工會教育政策中心主任任懷鳴表示，長期以來一直捍衛學校課程自主，新課綱的亮點就是校訂課程，高中高達1／3，國小也有1／5。所以這次交通部的直接行文才會引起學校反彈：「既然要給我們課程自主，為何又有這些有的沒有的要求？」每學年4小時交通安全課程，根本沒有經過課審會的審議機制，完全就是破壞規則。長期以來中小學像是主管機關的婢女，從早期反毒反霸凌、法治教育、品格教育等等，各單位想到甚麼運動，就要求學校辦活動；現在不只是教育部，還有其他部會來，「我們不只一個主人，還有很多個主人，像是以前中國成為『次殖民地』！」

(旺報 )