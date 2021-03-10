【LIVE直播】AZ疫苗何時打？陳時中召開例行記者會說明｜2021.3.10

（14：50更新）中央流行疫情指揮中心近期與帛琉洽談推動旅遊泡泡，預計朝著2方都免除居家檢疫的方式進行。據了解，帛琉希望針對台灣入境者進行抗原快篩，測出陽性就進行PCR檢測，對此指揮官陳時中表示反對，由於抗原快篩偽陽性多，指揮中心希望對方信任台灣PCR檢測的陰性報告，以此進行無障礙旅遊，免除入境檢測。若真要入境檢測，寧願進行PCR檢測。

陳時中今早陪同衛環委員會考察「中藥材標本館及原住民族藥用植物展館」時，接受媒體聯訪表示，我們基本的方向訂出來後，就合帛琉來談，若雙方合意就會進行。帛琉泡泡的討論已經維持了一段時間，先前遇上過年、桃醫群聚而停擺，現在仍在洽談中。

今日疫情記者會中陳時中表示，帛琉希望入境時進行快篩，陰性就放行，陽性就進行2次PCR檢驗，我們認為這樣偽陽性蠻高，有些國家都會有這樣的疑慮，會把行程打亂，一旦有偽陽性個案，行程可能會泡湯，因此我們希望我們的PCR做的精確，得到帛琉信任，以此進行無障礙旅遊，不要在入境的時候做檢測。若真的要做檢測，寧願帛琉要求入境時進行PCR採檢，解決偽陽性的困擾。

陳時中表示，旅客抵達帛琉後，為避免風險，希望能團進團出，進行適當動線分配，導遊也需要打過疫苗，或是檢驗陰性，來減低偽陽性造成的困擾。帛琉旅客來台，也是團進團出，相關人員也要有檢驗陰性報告，這樣雙方比較放心。

另外，陳時中表示，旅客自帛琉返台後，指揮中心會要求進行加強版自主健康管理。根據過去加強版自主健康管理規定，旅客禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須戴口罩、且詳實記錄行程及接觸人士等。5天後，則會進行檢驗，沒有問題就進入9天的自主健康管理。目前兩方洽談比較卡關的問題，只有檢驗問題，交通部之後也會訂定旅客檢出陽性的退費規則。

帛琉代表預計3月底、4月初訪台，是否表示屆時也會啟動泡泡？陳時中表示，要2邊談妥才會啟動，啟動也要交通觀光單位準備好，自然就成行，目前指揮中心也還沒有得到訪台的相關消息。

(中時 )