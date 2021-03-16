台灣、帛琉的旅遊泡泡至今沒有下文，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，已經在做最後階段確認，一切順利的話，明天指揮中心就會宣布。

台帛旅遊泡泡何時成行備受各界關注。根據旅遊業者透露，台灣與帛琉旅遊泡泡首發團最快4月初成行，目前規畫前兩周每周2航班，由華航先飛；且據傳第三周起長榮也將加入，每周增加到4班。

莊人祥表示，目前已經是最後階段做確認，已經和外交部、交通部開過幾次會，希望今天可以定案，明天和大家說細節的部分。

(中時 )