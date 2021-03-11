「我的生活在到永慶工作後，越走越順利！」為了減輕在工廠任職的父母的經濟重擔，張丞慶在高中畢業後，先後到車床加工廠、科技廠擔任技術員賺錢，體悟到唯有更好的成就，才能帶給家人更好的生活品質。大多的工作要升遷都有年資跟員額的限制，張丞慶在退伍後自修考上大學，並在畢業後，選擇加入永慶房屋，達到百萬年薪的成就。

彈性工作八小時 為孩子預留專屬時光

「孩子剛出生時，我陪伴小孩的時間不多，每天下班回到家2個兒子都已經入睡。早上出門上班時，孩子們也還沒起床，為了工作，我幾乎都沒有時間和孩子相處，我兩個兒子每周看到爸爸的時間也很少。那時候心裡只希望兒子將來長大懂事後，能體諒這是作為父親要打拼養家必須的犧牲。」愛家的張丞慶感傷地說。

在永慶上班有彈性工作八小時，張丞慶開始有更多時間陪伴老婆與孩子並可以分擔家務。見證永慶讓房仲經紀人的工作型態轉型讓張丞慶開心說：「彈性工作8小時讓經紀人除了有高收入，還可以彈性選擇三種上班時段，現在我能陪伴孩子的時間變多了，除了帶全家人去公園野餐、踏青，也可以跟老婆分工合作，輪流陪兒子學習、寫作業，聽孩子分享校園趣事，或是讀故事給孩子聽，不再缺席兒子的成長！」

張丞慶(圖右一)不僅向表現優異的前輩學習，也快速與同事打成一片，時常相約聚餐。(圖/永慶房屋提供)

在永慶賺進第一桶金！ 誠實是打動客戶的關鍵

「我要在永慶賺到人生的第一桶金！」說起當初加入永慶時設定的目標，張丞慶做到了！回顧大學畢業，北上求取高薪工作的過程，在台北人生地不熟的張丞慶，沒有業務經驗，更沒做過房地產相關行業，所以很緊張。但他上網做過功課後，知道永慶會安排專屬師父一對一循序漸進引導新人，即使從零開始學起也不用擔心，因此就毅然加入房仲經紀人的行列

在師父張峻翔細心指導下，張丞慶入行1個多月就成交了第一筆案件，也與同事、客戶打成一片好關係，更透過向績優同事取經，找出自己的成功心法「以誠實打動客戶」。

張丞慶回憶印象最深刻的服務經驗，曾經有位客戶看上一間發生過非自然身故事件的房子，雖然他知道可能會因「誠實」失去成交機會，但還是堅持把這間房的實情告訴客戶，沒想到客戶不僅沒有不愉快，還握著張丞慶的手說：「真是太感謝你告訴我這間房屋的實情，其他業者都沒有告知，我一定要跟你買房子！」，後續張丞慶也依照客戶的購屋需求，推薦合適的物件，最終順利成交。有了信任的基礎，客戶也將周邊親朋好友的買賣屋委託都轉介紹給他處理，成功幫張丞慶拓展客源。

張丞慶分享：「我認為自己的成功不是偶然，而是因為我抱持著不欺瞞客戶的態度，堅持帶給客戶全面安心的服務，所以我才能在永慶茁壯成長，第三年就存到第一桶金100萬，還曾拿下全公司業績排行第11名的肯定！」

張丞慶努力不懈突破千萬業績，締造單月最高收入26萬的紀錄。(圖/永慶房屋提供)

轉職創最高月收26萬 選對公司成就五子登科夢

「選對工作固然重要，但選對公司更最重要。」張丞慶笑說。轉職進入永慶後，才發現公司與時俱進、不斷創新，不但對顧客提出兩大保證，還推出永慶《實價登錄3.0》將成交行情完整揭露至門牌的服務，保護交易雙方的權益不因資訊落差而遭到低買或高賣，也讓老客戶更信賴，主動指名張丞慶來服務，業績自然蒸蒸日上，他更因此創下千萬業績與單月最高收入26萬的紀錄，年薪超過200萬

「我不只帶老婆到帛琉享受3個星期的頂級蜜月之旅，疫情前每年也都固定帶家人出國旅遊。」現在36歲、已經跑在許多同班同學前頭，完成五子登科夢，更讓父母提早退休。未來張丞慶除了朝突破業績紀錄的目標邁進，也預計在疫情過後，安排一趟家族旅行，帶全家人去遊覽歐洲的異國風情。

工作之餘，愛家的張丞慶(圖後排)把生活重心都放在陪伴家人上，他期望在疫情結束後能帶全家人到歐洲去旅行。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)