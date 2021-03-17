勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所17日宣布，第一屆「卓越管理企業」評選出四家得獎企業，包括：天成開發、益張實業、南光化學製藥、鮮活控股等公司。

評選標準為策略、能力和創新、企業文化與承諾、公司治理和財務等四個面向，其中得獎企業多在經營模式或人才培育投入豐富資源。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，私人暨家族企業始終扮演著台灣經濟發展的重要支柱，而家族企業的精神與文化也是長期而持續累積的過程，如今轉型與傳承儼然已成為台灣家族企業永續經營的重要課題。

面對挑戰，賴冠仲建議企業在「改變」與「不變」兩者之間保持平衡與彈性，讓家族企業加入新思維去傳承企業文化的精髓，勤業眾信私人暨家族企業服務即是站在這樣的角度，希望從旁協助台灣的家族企業永續經營，歷久彌堅。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務負責人廖哲莉表示，在「卓越管理企業」評選過程中，台灣隱形冠軍企業以不同以往的創新營運模式，並應用新興科技與生態圈合作以調整經營策略，培養出具備宏觀視野的企業領導人，順利因應市場局勢快速變化。

廖哲莉建議，私人暨家族型民營企業可提前布局傳承及轉型計畫，以因應市場快速變化，即時調整商業模式發展之道。

(工商 )