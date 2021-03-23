居民米勒站在家門口，看著洪水一步步逼近，距離她這棟百年老宅已僅數公分之遙。澳洲遭逢50年、甚至百年最嚴重的洪水侵襲，她家附近的橋梁已沒入水中，車輛也慘遭滅頂。

米勒（Kelly Miller）說：「水真的來得非常急。」

「紐約時報」報導，兩個在澳洲東部匯集的大型風暴帶來豪雨，短短5天就降下超過90公分雨量。這場雨預計會下到今晚，打破50年、甚至100年紀錄。

近2萬人被迫撤離、150多所學校關閉，甚至還有一對夫妻結婚當天眼睜睜看著住家被沖走。待援數目至少500起，從雪梨往北約800公里的昆士蘭州，都有道路淹沒。

新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）形容，這場洪水是另一次複合性災難。去年的大火讓空前大的範圍陷入火海，延燒面積甚至超過許多歐洲國家；今年則是有雷暴來襲，讓霍克斯伯里河（Hawkesbury River）等河川水位升至1960 年代以來新高。

溫莎（Windsor）可能是受災最慘重的地區之一，週末期間，霍克斯伯里河水位迅速升高超過900公分，接下來預料會增至1280公分。

科學家指出，水災和大火都是澳洲新常態。澳洲是許多看到加劇模式的國家之一，酷熱天氣和熱浪更多，短期間內降下極端大雨的情況也更常見。

這種種都與溫室氣體造成地球暖化有關，因為全球氣溫較工業革命前均溫高出攝氏1.1度，地表乾燥速度更快，導致嚴重的旱災，而隨著更多水氣蒸發，更增加了極端降雨的可能。

澳洲新南威爾斯大學ARC極端氣候卓越研究中心（Center of Excellence for Climate Extremes）主任皮特曼（Andy Pitman）表示：「全球暖化與降雨加劇之間有非常強烈的關聯。有很好的科學證據，可以證明極端降雨會因為全球暖化而更加極端。」

澳洲保守派政府卻仍未將兩件事連結在一起，他們強烈抗拒採取積極行動因應氣候變遷，擔憂可能威脅澳洲化石燃料業。

總理莫里森（Scott Morrison）撥款援助被迫逃離家園的民眾，當局也已宣布數十個區域為受災區。他昨天告訴雪梨廣播電台2GB：「這是我們國家又一次面臨考驗。」

(中央社)