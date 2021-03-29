澳洲當局3月29日宣布昆士蘭首府布里斯本，從當地時間3月29日下午5點開始封鎖三天，試圖防止新冠肺炎的英國變種病毒疫情擴散。

布里斯本人口約200萬人，是澳洲人口第三大城市，當地居民在封鎖期間，除了因為工作、就醫、購買日用品或運動等需求而可以出門之外，其餘時間都必須留在家裡。

布里斯本北部斯塔福德（Stafford）一名26歲男性3月25日被確診感染具高度傳染力的英國變種病毒後，3月27日其20歲弟弟也確診。在發生社區傳染病例後，澳洲在3月28日並未立即做出封鎖決定。

但昆士蘭省政府表示在3月29日發現四宗本地感染病例，讓這次感染英國變種病毒的病例增加至七人。

昆士蘭省長帕拉施克（Annastacia Palaszczuk）3月29日表示在復活節快到而學校也要放連假之際，在此刻宣布封鎖三天，是一個重大而艱難但卻是必須要做的正確決定。

帕拉施克說布里斯本在元月初，曾因為發現單一感染英國變種病毒病例而封銷三天，結果證明那次封鎖成功防止疫情擴散。

澳洲迄3月29日中午止，全國累計確診數2萬9,273人，累計死亡909人。

(工商 )