澳洲原住民聖地去年遭到礦業巨擘力拓集團破壞，相關團體今天反對礦業巨頭FMG集團創辦人在同一地區河岸興建小水壩的計畫，因為此舉可能破壞當地文化。

力拓集團（Rio Tinto）去年為擴大鐵礦場面積，炸毀西澳州有4萬6000年歷史、稱得上人類最古老居住證據之一的2座原住民岩棚。事件過後，澳洲考慮制定新法保護原住民遺產。

身為FMG集團（Fortescue Metals Group）最大股東兼董事長的澳洲首富佛瑞斯特（Andrew Forrest）已向州政府提出申請，要沿著穿越他牧場的河川興建一系列攔河堰（小水壩），以控制水流。

但此計畫遭到原民團體反對，原民事務部長也已予駁回。佛瑞斯特將提出申訴。

原住民族PKKP族（Puutu Kunti Kurrama and Pinikura People）昨天罕見發布聲明說：「PKKP族強烈反對佛瑞斯特沿阿什伯頓河（Ashburton River）在他明德魯牧場（Minderoo Station）興建10座攔河堰的計畫。」

聲明又說：「原住民歷史與文化知識以外並不廣為人了解的是，河川下游有任何衝擊，會對河川沿岸帶來毀滅性的影響，永遠改變上游傳統擁有者的生態系統。」

(中央社)