澳洲工業部周一發表報告預測，迄6月底止的本年度鐵礦砂出口金額將達1,360億澳元（約1,038.5億美元）創新高，主要是全球鋼鐵業景氣走出新冠肺炎疫情陰霾而復甦所帶動。

報告評估必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和福特斯庫（Fortescue）在西澳洲皮爾布拉（Pilbara）礦區挖出愈來愈多鐵礦砂之下，澳洲未來五年出口鐵礦砂的每年收益將逾1,000億澳元水準。

儘管巴西恢復鐵礦砂出口，但工業部預期澳洲鐵礦砂到2025／26年度出口量，將從2020／21年度的9億公噸上升至11億公噸，從而保持澳洲在鐵礦砂市場占有率的主導地位。

至於用來製造電池的重要原料而被稱為「新能源原料」的銅、鋰和鎳等出口成長幅度，可望能抵銷燃料煤因需求減少而對澳洲出口造成的負面影響。其中，銅本年度出口金額可望達120億澳元，高於去年度的100億澳元。

報告預測本年度燃料煤出口金額，將從去年度的210億澳元下降至150億澳元。另外，液態天然氣出口金額，估計從去年度480億澳元下跌至330億澳元。

(工商 )