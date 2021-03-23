彰銀新任總經理周朝崇，23日正式獲金管會核准出任總座，並由彰銀董事長凌忠嫄主持佈達儀式，對此周朝崇亦對外指出，未來將以四大方向作為主軸，來提升彰銀的業務及獲利表現。

對於未來展業的四大方向，周朝崇說明，首先要積極提升獲利，擴增核心業務基盤，提供多樣化金融服務以推進成長動能；其次為拓展海外布局，除積極清理不良資產降低逾放，並掌握商機趨勢深耕海外市場；第三為強化數位金融及財富管理業務，以拓展銀行服務場域及打造財富管理為獲利「第二翅膀」；第四則為實踐永續治理，除落實企業永續目標外，亦將持續培育人才，發揮群體力量。

除了上述的四大方向之外，他也強調，未來在衝刺業務的同時，也將堅守「法令遵循」、「風險控管」及「內控內稽」三道底線。

周朝崇此次從一銀轉換跑道到彰銀，一時之間震驚公股金融圈，不過據了解，近一個多月來，財部即密集鎖定周朝崇。

他曾任金邊分行經理，在轉戰彰銀之前，他是一銀發言人，同時也是一銀風管中心副總，也是一銀資產管理公司董事長，財部希望藉由他豐富且全方位的業務經驗，來提升彰銀從國內至海外的獲利表現，尤其是海外業務，去年彰銀因為海外踩雷，損失慘重，相較於周朝崇在海外多年，尤其因為金邊戰果豐碩，而在一銀有「金邊王」的封號，財部與政院對周朝崇的期許可見一斑。

(工商 )