中鼎(9933)旗下京鼎公司與外商巴斯夫簽署框架協議，拓展大中華區煉油石化業務。中鼎指出，集團自2002年起即為巴斯夫在中國大陸的建廠工程提供統包服務，此次從激烈的競爭中脫穎而出，獲選為其於大中華區的合作夥伴，優異的國際化設計採購與施工管理能力再獲肯定，此合作協議將更加穩固中鼎集團在全球的煉油石化業務拓展。

中鼎攜手旗下京鼎公司與外商投資企業巴斯夫(中國大陸)有限公司簽訂五年框架協議，成為其大中華區化學品與石油化工項目工程合作夥伴。未來將為巴斯夫在大中華地區的建廠工程提供設計、採購、建造管理(EPsCm)等服務。

中鼎集團深耕煉油石化領域，為拓展中國大陸市場，早於1993年成立京鼎公司，多年來，除了為國際業主在中國大陸市場提供統包工程服務，並以與時俱進的工程技術，持續為全球客戶提供全方位工程服務，值得信賴的工程服務品質，已成為國際業主指定合作夥伴。

(時報資訊)