每年的3月17日是愛爾蘭的聖派翠克節，在這一天在愛爾蘭以及美國的人會穿上綠色的衣物，以及食用一些綠色的食物，美國芝加哥市政府甚至將流經芝加哥的河流染綠，一切都要以綠色作為意象，據說這樣就能幸運一整年，開南大學今天也舉辦了野餐活動，讓全校共襄盛舉。

開南大學國際處今日舉辦野餐活動，特別結合來自愛爾蘭的文化節日，除了邀請到桃園市政府觀光局長楊勝評親臨現場外，校長林玥秀也特別全身綠色裝扮，和在場同學玩有獎徵答，讓開南大學國際境外學生以及本地的學生，透過學校文化交流的活動，體驗來自世界各地不同的文化，同學們除了會穿著以及佩戴一些象徵幸運、和平的綠色的物件參加活動，校方在今天也安排了各式各樣綠色的場地佈置、食物和飲料，讓學生在享用野餐美食的同時，也更深刻了解聖派翠克節的文化涵義。

開南大學的美麗的校園裡是有相當多綠地的，此次特別安排在學校的陽光公園裡，進行一場綠色野餐會，期盼讓學習走入真實世界，給予學生們在學習上的動力跟熱情，藉由本籍生與來自17個國家的境外學生和僑生的文化交流，打造友善校園，營造「處處可學習．人人可為師」的學習環境。

(中時 )