台南市永康區某一家幼兒園上個月遭家長指控疑用橡皮筋綁2歲多女童的雙手，台南教育局調查後發現，女童受傷當天曾遭罰站15分鐘，違反《幼兒教育及照顧法》、《兒童及少年福利與權益保障法》，已對園方疏失、幼保員開罰10萬5000元，但家長質疑手腕傷如何造成，仍在釐清中。

台南市教育局指出，2月4日接獲家長反映幼兒手腕出現紅色傷痕，疑教保員不當對待，教育局和社會局於隔天即到園調查，針對該教保員行為，社會局已依違反兒權法第49條裁罰6萬元，教育局也針對園方管理疏失（包括不當管教、師生比不符、未依規定編班等缺失）併處4萬5000元罰鍰。

教育局強調，可以理解家長對於該案應儘快處理的期待，因此依法定程序在社會局裁處行為人後，2月底也召開「教保機構不適任教保人員及其他服務人員認定委員會」，委員組成包括學界、法界、醫界、社政及家長團體等公正人士，因會中委員認為目前從事證及相關人員證詞，尚缺乏幼兒手腕受傷原因可連結行為人的直接證據，尤其審認不得擔任教保人員期間涉及當事人工作權保障，因此決定另組調查小組進行縝密調查，以求周延。

教育局重申，任何不當管教或虐童案件一定會從嚴論處，該案不適任教保人員認定委員會既已決定組小組進行調查，教育局自當尊重其決定，但會持續追蹤並追究責任。

幼兒園表示，稽查當下限期改善部分已完成，目前全案也已進入司法程序，靜待調查結果，也澄清女童遭罰站15分鐘是誤會，當天因女童在溜滑梯入口吊單槓，動作相對危險，老師才請女童到旁邊休息，會再向教育局說明申訴。

(中時 )