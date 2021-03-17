捷運環狀線於2020年1月通車後，至今已經過了一年多的時間，比較2020年、2019年周邊房價，發現在14個捷運站中，有12個捷運站的房價都較2019年上漲，僅有頭前庄站、橋和站呈現微幅下跌。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，環狀線一期沿線經過新莊、板橋、中和及新店四個行政區，都是位於新北市的第一環。在環狀線通車以前，許多搭乘捷運或公車通勤的民眾，可能需要多次轉乘才能到達目的地，現在則可透過環狀線讓轉乘次數減少、通勤時間縮短，讓民眾更能夠接受在新北市購屋居住。因此，環狀線對於周邊的房市來說是一大利多，能夠有效帶動民眾的購屋意願，進而影響周邊的房價，雖說不見得會讓房價有大幅的上漲，但與其他沒有捷運站的區域相比，至少也會擁有較佳的保值效果。

漲幅排名第一的環狀線捷運站為「十四張站」，平均每坪單價約為47.3萬元，近一年來漲幅高達12.4%。謝志傑說明，十四張站位於新店區，並鄰近於著名的央北重劃區，由於近年來央北重劃區的房價節節攀升，也帶動了「十四張站」周邊的房價，再加上2020年「十四張站」周邊主打溫泉宅的「湯泉社區」，成交小坪數物件較多，因此推升其單價，使「十四張站」有12.4%的漲幅。

漲幅排名第二的環狀線捷運站為「景平站」，平均每坪單價約為41.3萬元，近一年來漲幅約為7.3%。漲幅排名第三的環狀線捷運站則為「中和站」，平均每坪單價約為41.4萬元，近一年來漲幅約6.7%。

至於頭前庄站、橋和站是環狀線14個站裡出現房價微幅下跌，2020年頭前庄站房價較2019年小跌1.6%，而橋和站則是下跌3.6%。

(時報資訊)