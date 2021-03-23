城市區間地鐵因為距離較短，一般營運速度較高鐵慢，但仍有些工程師仍極力將地鐵速度提升至營運極限。目前正在廣州興建的18和22號線，在區間試運行中最高時速已飆到176公里，相當於大陸動車速度，創下全球地鐵運行的最快速度記錄！預計今年廣州18、22線地鐵營運後，將以160公里時速擊敗全球地鐵速度最快的舊金山，成為世界地速度最快的地鐵。

據《觀察者網》報導，地鐵在現代城市運輸的地位愈來愈重要，目前全世界大部分地鐵線路速度都不會超過每小時100公里，美國舊金市的地鐵最高時速為128公里，一直被認為是世界上最快的地鐵。

不過，目前正由中鐵22局集團參建的廣州地鐵18和22號線在區間試運行中，最高時速已飆到176公里，相當於動車速度，也創造了全球地鐵運行的最快速度記錄。此項工程預計於年內完成，營運的最高速度將為160公里，將奪下美國舊金山的全球營運速度最快地鐵寶座。

由大陸中鐵22局集團參建的廣州地鐵18和22號線，預計於年內完成，將讓廣州成為國際性綜合交通樞紐。（圖／觀察者網)

報導說，全長92.1公里的廣州地鐵18和22號線是大陸在建地鐵中運行時速最快的地鐵線路，線路整體呈「Y」字形，初期二者將在萬頃沙至番禺廣場段共線運營。其中大致呈南北走向的18號線（南沙快線）全長61.3公里，從南沙至廣州東站；22號線線路也呈南北走向，由廣州南站經南沙區、番禺區和荔灣區。

中鐵22局集團指出，廣州地鐵18和22號線將實現南沙新區至廣州東站30分鐘連接目標，對廣州按照「十三五」規劃打造國際性綜合交通樞紐，推動粵港澳大灣區建設，實現珠三角地區發展戰略發揮重要作用。該線地鐵從廣州中心城區30分鐘內直通南沙自貿區，1小時到達深圳、東莞、佛山等鄰近城市。未來廣州地鐵18和22號線計畫向南延伸至珠海、中山，向北延伸連接廣清城際鐵路，從而把廣州打造成為國際性綜合交通樞紐。

(中時新聞網)