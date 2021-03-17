嘉義縣永慶高中蔡旻娟錄取中國醫藥大學中醫學系，為永慶寫下連兩年學生考上醫學系紀錄。(永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大學繁星推薦今17日放榜，嘉義縣永慶高中再度大放異彩，連續兩屆榜首都錄取了醫學系，是創校以來新紀錄。（永慶高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大學繁星推薦今17日放榜，嘉義縣永慶高中蔡旻娟錄取中國醫藥大學中醫學系，為永慶寫下連兩年學生考上醫學系紀錄，校長蘇淵源表示，去年畢業生謝博揚以榜首之姿錄取國防醫學院醫學系，今年蔡旻娟再度以嘉縣榜首身分錄取中國醫，這分榮耀令人振奮，也證明永慶雖然是社區高中，也有培育醫科生的實力！

蔡旻娟當年以5A＋＋，作文5級分高分選擇就近就讀永慶，透露當年捨棄明星高中曾經一度讓她徬徨不安，但現在看來，是最正確也是最佳的選擇，尤其她其實是社會組的學生，因嚮往醫生懸壺濟世，高一多元選修課特別選修了校內唯一一門與醫學相關的課程「中藥概論」，如今終於一圓從醫夢。

蔡旻娟說，選擇中醫是希望未來能給家人，尤其是父親多一點身體上的調養與照顧，指父親自小身體孱弱、行動不便，期盼自己日後習得專業醫學知識，既憑醫術救治人，也能好好照顧父親和家人，還說雖然繁星已錄取，但她要向學長謝博揚看齊，再報考國防醫學系獨招，繼續拚搏一把。

蘇淵源說，今年永慶高中繁星榜單再度大放異彩，連續兩屆榜首都錄取了醫學系，是創校以來新紀錄，且除了中國醫，包括成大、政大、台師大等優質大學都榜上有名，其中國中部直升學生更占國立大學錄取人數7成之多，像是馮亮維錄取成大光電工程系、陳珈薇錄取政大英文系、林芳瑜錄取台北大學法律系、林俊諺錄取中興環境工程系，表現相當突出。

蘇淵源強調，學生選擇就近入學，經過3年勤奮耕耘，最終如願考上理想大學，是值得慶賀的事，更是永慶辦學績效的展現，更要感謝教師同仁的用心與付出，客製化的升學輔導，讓學生得以如願考上心中的第一志願。

(中時 )