《男人與他的海》配樂林生祥（左起）、水下鯨豚攝影師金磊、海洋文學作家廖鴻基、導演黃嘉俊。（牽猴子提供）

拿下2020年台北電影節「媒體推薦獎」、最美麗的海洋電影《男人與他的海》，由黑糖導演黃嘉俊費時3年、耗資千萬籌拍，貼身紀錄海洋文學作家廖鴻基及水下鯨豚攝影師金磊，兩名投奔大海的父親同時與岸上家人學習說愛的動人故事。今日（4日）舉行媒體試片會，黑糖導演與兩位主角廖鴻基、金磊，以及製作本片配樂和主題曲的林生祥，都現身戲院和觀眾一同走近大海、親眼見證台灣美麗的天然海景與鯨豚呈現在大銀幕上。電影播畢時，全場觀眾掌聲不斷，直呼太好看了。

原定於去年4月上映的《男人與他的海》因疫情影響而延遲上映計畫，日前公布上映日期確定為4月1日，好消息一出，許多網友紛紛留言「終於等到了，好期待！」黑糖導演表示，台灣就像一隻鯨魚，當陸地紛擾，卻還能在大海中擁有一片安全與悠遊！導演也感性地說：「今日看到這些畫面很想念，電影原聲帶和拍攝紀實的書籍都已在倉庫放了一年，很希望這一年的等待是值得的。」他也特別感謝當初大力支持、幫助電影順利完成拍攝的趨勢教育基金會和台達電子文教基金會，以及2019年發起的群眾募資計畫中所有贊助者，當時成功募集近1200萬元，創下當年台灣紀錄片群募新高，引起廣大迴響。其中集資目標之一的「一萬名海洋之子」公益放映計畫，將邀請全台國高中生免費進戲院觀賞《男人與他的海》，更是備受矚目，對此，黑糖導演也正積極規劃當中，希望能讓年輕學子及早認識大海。金磊表示：「海洋議題是我一直在做且想做的事情，電影就是把這一切赤裸裸地給觀眾看。」廖鴻基也相信「這部電影所影響的層面會很深、很廣。」

《男人與他的海》籌製超過3年、橫越8,500公里的距離，帶著攝影機從陸地航向海洋、再潛入海中，記錄投奔海中的兩個父親—廖鴻基與金磊，如何正視自己對生命的渴望、像鯨豚般在大海遨游，同時學習向岸上的妻兒付出自己的愛。《男人與他的海》將於4月1日上映，正式預告也於今日上線，更多詳情請上官方臉書。

(中時 )