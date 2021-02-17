毛寶貝享受日光浴（動保處提供／戴上容新北傳真）

待領養的毛寶貝受困籠子，新北動保處今年起於全區新增散步項目，讓1295隻毛寶貝享受空氣，其中最特別的是淡水動物之家，動物們可漫步於鄰近的海灘上，動保處表示，散步運動最重要是社會化學習，新規定讓毛寶貝平均每周至少可出來2天。

動保處表示，這項「毛寶貝的自由條款」源自於淡水動物之家志工汪老師，志工過往礙於一次只能遛兩隻狗，而熱愛露營的志工汪老師，有天將營釘固定在草地上，再綁上長繩索，發現可同時讓多隻毛寶貝們自由活動，每天在海灘的運動已成為淡水動物之家盛大聚會。

動保處指出，新北市全區共有8個動物之家1295隻毛寶貝，今年起將用汪老師的方法，讓動保志工們每天帶著毛寶貝遛狗、散步並做成紀錄，志工們已將遛狗散步單協助做成表格，用來了解每隻毛寶貝的散步時間及狀況，讓毛寶貝學習與人相處，讓牠們能更親人尋找下一站幸福家庭。

動保處補充，新北市是友善動物城市，長期以來一直致力轄內動物之家設施改善工作，提升收容所毛寶貝福利，今年更突破人力問題，讓犬隻每天能外出散步，與其他犬隻相處和接觸，藉由互動釋放出壓力，消磨過多精力以達到穩定個性，累積社會化經驗。

毛寶貝享受日光浴（動保處提供／戴上容新北傳真）

動物的表格（動保處提供／戴上容新北傳真）

有了營釘，犬隻可以自由活動（動保處提供／戴上容新北傳真）

(中時 )