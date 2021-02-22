鄭姓男子疑因失業酗酒，將怒氣發洩在飼養9年的瑪爾濟斯身上，不僅將牠丟出租屋套房外，更不斷用腳連續踢踹。（動保處提供）

鄭姓男子疑因失業酗酒，將怒氣發洩在飼養9年的瑪爾濟斯身上，不僅將牠丟出租屋套房外，更不斷用腳連續踢踹。（動保處提供）

新北市動保處獲報會同中和警分局警員前往查緝，將依違反《動物保護法》開罰，最高將開罰7.5萬元罰緩。（動保處提供）

鄭姓男子疑因失業酗酒，將怒氣發洩在飼養9年的瑪爾濟斯身上，不僅將牠丟出租屋套房外，更不斷用腳連續踢踹，新北市動保處獲報會同中和警分局警員前往查緝，將依違反《動物保護法》開罰，最高將開罰7.5萬元罰緩。

林姓陳情人表示，事發當天聽聞犬隻淒厲的慘叫，疑似發生虐犬案件，往門外看赫然發現鄭男正在踹狗，擔心犬隻安危並經房東允許取得監視器畫面後，立即通報動保處。

動保處隨會同中和警分局中和派出所至現場稽查，卻未聞犬吠也無人應門，經聯繫房東後再度稽查，鄭男才願意開門。鄭男表示，該犬名為「蛋蛋」，已經飼養9年，當天因失業酗酒心情不佳，又看到蛋蛋隨地大小便，才會教訓牠，否認有虐待情況。

動保處將蛋蛋帶回安置，經獸醫師診斷腹部有瘀血、表情驚恐及輕微跛腳，明顯有受虐待情形，鄭男行為已違反《動物保護法》第30條，最高可處以7萬5000元罰鍰、另依同法第33-1條第1項第3款及第33-1條第3項規定，逕行沒入該犬隻及令鄭男至板橋動物之家參與動物保護講習。

動保處表示「愛護動物，尊重生命」，任何人不得虐待傷害動物，是《動物保護法》的立法根基，此次毆打蛋蛋的案件伴隨失業、酗酒等社會事件，顯示虐待動物及可能源自飼主個人的偏差行為。虐待動物致死，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )