演出《陳情令》爆紅的肖戰，讓廣大粉絲等了一年多，才推出新作《斗羅大陸》，該劇春節期間天天佔據WeTV熱播排行第一名，任何劇情相關話題例如「唐三魂力升級」也跟著劇情更新天天上熱搜榜，不過古裝造型俊俏的肖戰，被問到再次接演古裝劇心情如何，卻只嘆氣表示：「這一次的髮際線是真的撐不住了。」

肖戰日前接受WeTV訪問，透露接演此劇最大吸引點就是唐三的個性，「看劇本的時候，被唐三的沉穩，以及飛速運轉的大腦跟謀略所吸引，尤其是唐三的成長史，跟史蘭客夥伴們的情誼，一起努力一起成長的過程讓我深受感動」，而拍攝期橫跨多季節，冷熱交替，拍攝相當辛苦，也讓肖戰有感而發，「選擇要當演員時，就意識到當演員真的滿辛苦的，不僅僅是大家看到的表面上的光鮮，有可能一場戲是我凌晨五點的時候拍的，但觀眾不會知道，他們看到的都是最後結果。」但演員必須要無時無刻，調整自己呈現最佳狀態，不會因為凌晨拍攝就要觀眾體諒那時狀態不佳，肖戰覺得這調適的過程是最殘忍的，但看到《斗羅大陸》播出後有好成績、粉絲喜歡，就覺得付出很值得。

劇中肖戰和吳宣儀有著超多對手戲，這也是兩人第一次合作，對於「小舞」的古裝造型，肖戰給了9分的高分，還表示第一次看到小舞的古裝造型，光是透過照片都能感受到「好漂亮」，兩人初次見面，肖戰就像是看到舞台上的吳宣儀，有禮貌性格好，但拍戲相處久了之後，就會發現她是個很有趣的人。吳宣儀首次挑戰戲劇演出又是古裝類別，不僅肖戰對她的演技讚譽有加，網友也對她演技驚艷，誇她不僅哭戲動人，舞蹈出身的她打戲也能精采詮釋，能唱能跳又能演，真是「寶藏女孩」。

《斗羅大陸》除了唐三、小舞「三舞CP」感情線重要外，以唐三為首腦的「史蘭客七怪」一起冒險戰鬥也是本劇一大看點，集集打怪升級讓人看得過癮，還意外發現其他五怪們撞臉大明星，飾演老么馬紅俊的敖子逸，TF家族出生的他，劇中裝扮與港星李治廷神似度80％，飾演史蘭客七怪中老大戴沐白的高泰宇，則與「小綜」鄭元暢有幾分相像，團體中的小公主寧榮榮，則與韓國女團(G)I-DLE成員薇娟撞臉，相似度高達90％，讓粉絲笑稱「史蘭客七怪」可以組明星大隊直接原地出道了。

(中時 )