桃園Xpark水族館開幕半年展區設計不良導致動物受傷頻傳，台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會今(23)日召開記者會指出，Xpark有13個缺失須立刻改進，桃園市政府動保處課長朱道明記者會最後指出，本次記者會沒有收到動團任何通知，面對動團公布的動物受傷照片，他說多次稽查下來「真的沒看到。」

本次記者會除了動保團體，同時也邀集各黨派立委及相關部會代表出席，共同檢視「動物展演許可證」的審查制度、標準、業者違法懲處等。

桃園市政府動保處課長朱道明。（李柏澔攝）

農委會畜牧處簡任技正陳中興表示，只要動物有異常行為或健康不佳就依法不能展演，每2年就必須評鑑1次，也歡迎民間團體共同參與；法規修正方面將與各縣市再做協商，若Xpark確實違反現行動物展演管理辦法，將行文桃園市政府展開相關調查，也強調執法是地方政府權責。

出席的民眾黨立委蔡壁如表示，Xpark是親子活動的場域，也應該是生命教育的場所，若地方對動物福利改善不作為，中央就要接手，畢竟地方歸中央管，這才是最快的方法。

朱道明記者會最後舉手表明身份，強調動保處稽查並不會特別通知，只要到現場發現有管理不足就會要求即刻改善，動物受傷後續的隔離、醫療等都有完整機制與紀錄，若接獲動保團體的通知也一定會到現場查看。雖然動保處稽查執行力道已經到了「騷擾」的程度，但是針對動保團體今天公布的動物受傷照片「現場真的沒看到。」

朱道明說，改善或停止展演並非不行，只是場地設施部分涉及到人民財產問題，應該要更謹慎處理。

(中時 )