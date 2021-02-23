台南市動保處動物之家長期招募志工，並定期舉辦課程強化動物照護能力，讓有心投入的志工進修成長。（台南市政府動保處提供／莊曜聰台南傳真）

為提升動物之家志工相關專業能力，台南市政府動物防疫保護處每年定期舉辦訓練講座課程，讓有心投入照護流浪動物的志工能夠進修成長，也開辦「犬貓認領養英語會話課程」訓練志工外語能力，讓外籍人士認養毛小孩不再有語言障礙，此外，今年部分初階班課程也開放一般飼主報名，讓民眾能更加瞭解毛小孩，寵物升級變家人般親密。

台南市動物之家目前有善化、灣裡2處，2017年零撲殺政策上路後，收容犬貓數量增加，因此更需要志工協助，而且光有愛心還不夠，包括犬貓照護的能力、犬貓身心狀況評估，還有認養觀念的教育、與認養民眾的溝通，都是必要具備的技能。

目前動物之家除了提升硬體設備外，軟體上透過課程，長期經營志工資源與宣導正確的飼養觀念，其中初階班針對「狗狗醫療照護減敏實作課程」，減少流浪動物躁動並增加服務的安全性，而「犬貓演化與肢體語言」、「幼犬幼貓的行為教育」、「瞭解貓的行為問題」，還有「從動物視角看飼養二寶的必要性評估」等，都開放一般飼主報名。

另外今年也請來心理諮商師，開辦「情緒管理」、「善意溝通」講座，指導志工人際溝通與自我調適技巧，而為因應外籍人士定居台灣，動物之家使用第二外語溝通的頻率變高，也開辦「犬貓認領養英語會話課程」，志工還能同時學到外語能力。

動保處今年度部分初階課程對外開放免費報名，另外長期志工也持續招募，有興趣加入團隊的民眾可直接到動物之家洽詢，或到志工臉書粉絲專頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」或「善收的汪哥與喵姐」詢問相關事宜。

(中時 )