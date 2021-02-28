美食交友實境秀《開著餐車交朋友》本週餐車開到「國境之南」墾丁開賣最新鮮的港式花枝丸，卻遇上最大危機「零人潮」，現場彌漫著低迷的氣氛，KID玩笑安慰道：「沒關係啦！這裡離我們住的民宿很近，失敗還可以走回去哭。」還好皇天不負苦心人，人潮逐漸聚集，黃秋生終於露出笑容，不僅人潮逐漸聚集，「國光女神」梁云菲也來捧場，更從背後熊抱偶像黃秋生，直球告白：「我喜歡你很久！」黃秋生害羞回應：「妳是我年輕最喜歡的類型。」

餐車營業結束後，一行人來到屏東牡丹鄉排灣族小學「高士國小」和學生們互動，一起跳原住民舞蹈、遊戲、做便當，三人也很快地和大家打成一片，更不斷地互相鬥嘴。小學生無厘頭問黃秋生：「你有胸毛嗎？」讓黃秋生招架不住驚訝回：「你這問題好像不太禮貌，這是很私人的問題。」小朋友也相當好奇宋柏緯特別的眼睛，宋柏緯開玩笑說：「我有3個眼睛，可以看到你的內心！」沒想到小孩也幽默回：「你有看到我嗎？我靈媒！」有趣反應笑破眾人肚皮。

墾丁行的最後一天，「忙內」宋柏緯特地起了大早，親手準備可愛造型吐司作為早餐，想給黃秋生和KID驚喜，沒想到黃秋生卻不領情表示：「如果這是做給女朋友吃的，女朋友就會很開心，我看到反而會懷疑，我會趕快搬家！」KID也在旁笑鬧：「你要我早餐吃這個，我吃不下去。」兩位哥哥的反應讓宋柏緯玻璃心碎：「我想像秋生哥會吃一口，就一口！結果秋生哥不想破壞狗狗造型，這點我打擊滿大的。」

節目每週日晚間10點，在LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

(中時 )