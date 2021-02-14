柬埔寨一名52歲的高僧在去年年底還俗，沒想到才短短一個半月的時間，他就將一名19歲少女給娶回家，兩人的訂婚照片在網路上曝光後，立刻引起網友熱議，除了形成鮮明對比的膚色之外，妻子的長相也超級漂亮，讓不少網友都感到相當衝擊與羨慕。

夫妻倆的訂婚照片曝光後立刻引起網友熱議，大家都對新娘的高顏值感到非常震驚。(影片來源/Facebook/ស្រីពៅ មង្គលសំអាងការ)

綜合當地媒體報導，沙魯（Bun Salout）曾是奥多棉吉省（Oddar Meanchey）的首席高僧，在這30年期間，他非常熱衷於森林和野生動物的保護事業，但他卻在去（2020）年11月26日決定還俗，之後過了大約一個半月的時間，沙魯在今年1月11日和一名年紀比他還小33歲的少女訂婚，並決定在2月17、18日結婚。

兩人的訂婚照在網路上曝光後也迅速引起網友熱議，大家看見新娘的高顏值長相後都非常震驚，除了有人獻上祝福外，還有網友忍不住出言嘲諷，「和尚出家是為了賺錢，暴富後就還俗娶老婆？」、「長得不怎麼樣竟然還能娶到這麼漂亮的老婆，看來我以後有希望了」、「對愛情又燃起希望了」。

面對這些聲音，沙魯坦言自己曾擔心過妻子嫁給自己是被父母逼迫，而不是出自真心，於是在妻子父母的面前詢問她是否真的願意和自己結婚、有沒有男朋友等問題，不過妻子回答自己確實是自願的，並相信曾當過僧人的丈夫是個成熟的人，能夠減少兩人在婚後發生矛盾的機會，彼此坦露心聲後才快速訂下了婚事。

另外，有些網友也跳出來幫忙緩頰，指出柬埔寨的佛教並未規定和尚不能談戀愛，如果和尚有了心儀的對象，並對對方動了真情，那就可以在還俗後，將對方迎娶進門，「這沒有犯下佛規，而是一種緣分、一段姻緣」。