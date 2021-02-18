國外一名飼主養了一隻黑貓，平時會打開後院的門，方便愛貓至院子裡散步，豈料有一天飼主的媽媽發現，愛貓明明在丈夫身邊磨蹭，豈料走進房間時，又看到愛貓跑向女兒討摸，當場把她嚇了一大跳，才知道家裡溜進另外一隻黑貓，由於兩隻貓的外觀幾乎一模一樣，起初還以為是愛貓的分身。

“Maia and the cat just smelled each other ... I think they had seen each other before" 👯‍♀️ 由 The Dodo 發佈於 2020年11月21日 星期六

莫蘭(Nieves Morán)養了一隻黑貓，並取名為「瑪雅(Maia)」，平時他們會開啟後院門，讓瑪雅自行至後院散步，一天坐在客廳的莫蘭爸爸，看到在院裡玩耍的瑪雅，過了一會兒便走到他腳邊磨蹭，當時全家人都未發現異狀，直到莫蘭的媽媽至女兒房間時，發現她的身邊還有另一隻黑貓，才驚覺不對勁。

由於兩隻貓的外觀與顏色幾乎一模一樣，因此乍看之下，並不會發現多出一隻冒牌瑪雅，而陌生黑貓面對這一家人，並未露出害怕的神情，甚至還一副「熟門熟路」的樣子，莫蘭笑著表示，「瑪雅和另一隻貓只是互相嗅了一下，牠們完全不害怕對方，所以我認為，牠們以前一定見過彼此」。

莫蘭一家替陌生黑貓取名為「小傑(Jay)」，並試圖尋找牠是否有主人，不僅在網上發布消息，還張貼傳單，甚至帶到獸醫院檢查是否有晶片，但都未有人與他們聯繫，莫蘭提到「在看到這一隻貓沒有野性後，便決定收編牠，我們無法將這麼乖的貓丟在大街上」，如今牠們相處的非常融洽，小傑甚至與莫蘭的爸爸關係最好。