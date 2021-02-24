桌球好手江宏傑、福原愛是桌球界神仙眷侶，不過小倆口近期各自忙碌工作，常分隔兩地，加上福原愛被直擊沒戴婚戒，小倆口還因此被傳婚變，隨著福原愛日前發文為江宏傑慶生後，才粉碎婚變傳言，不過在福原愛昨（23日）曬出的新照中，她卻又沒戴戒指，對此，福原愛也親上火線回應了。

江宏傑在《全明星運動會》擔任榮譽領隊，人氣跟著水漲船高，福原愛則是被日本國家隊徵召，替東京奧運擔任球評準備，夫妻各自忙碌工作而分隔兩地，由於福原愛日前向日媒透露，她未來想帶著一對子女回日本生活，同時，福原愛還被發現她手上沒戴婚戒，小倆口因此還被傳婚變，甚至還被瘋傳要離婚。

江宏傑、福原愛是著名的模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

針對婚變傳言鬧得沸沸揚揚，福原愛日前則在臉書曬出江宏傑照片，並發文為老公慶生「生日快樂 祝你每一集每一場都拿到獎牌 總決賽拿冠軍」，福原愛不忘標註江宏傑的帳號，並溫柔標記「#加油」，親自發文粉碎婚變謠言，證明4年多的婚姻還好著呢。

福原愛昨則在微博曬照，為日本桌球好手石川佳純慶生，身為學姊的福原愛親民寫下：「純妹 生日快樂哦」，不過卻有眼尖網友發現，福原愛手上的戒指又不見了，留言問「你的戒指呢」，對此，福原愛也現身回應：「工作時候不會戴」，親解過去沒戴戒指而被傳婚變的烏龍。

福原愛被問網友問「你的戒指呢」，對此，她也大方回應：「工作時候不會戴」。（圖／取材自福原愛微博）

(中時新聞網)