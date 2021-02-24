友善校園周，苗栗縣副縣長鄧桂菊與縣立苑裡高中師生宣讀誓詞，最後擊破寫有「黑、毒、霸凌」的氣球，展現防治決心。（巫靜婷攝）

每個學期第1周是友善校園周，苗栗縣縣立苑裡高中24日舉辦友善校園宣誓活動，因應防疫，校方將活動會場設於大禮堂內，方便人數控管，並拉大學生座位間的距離，使會場布置井然有序，符合集會活動防疫規定，副縣長鄧桂菊帶領宣誓，提醒學子注意網路陷阱，愛自己也關心同學。

受新冠肺炎疫情影響，全台高中、國中、國小延後開學4天，進行校園全面消毒工作，開學第1周為友善校園周，各校以集會、廣播、線上連線等方式，舉行友善校園宣誓活動，教育處指出，縣府每學期輪流到4所縣立高中參與宣誓活動，盼透過公開宣誓，營造健康、和諧、友善的校園風氣。

縣立苑裡高中國中部獲慈濟援建，去年底歡喜入新厝，校園風格靜謐典雅，雖因疫情延後開學，學生們不減活力，利用熱舞及舞獅、武術表演，熱情宣誓反毒、反黑、反霸凌，教育處指出，今年友善校園周以「防治數位及網路性別暴力」為主題，與個資保護、隱私權、人身安全密切呼應。

鄧桂菊與現場師生宣讀誓詞，最後擊破寫有「黑、毒、霸凌」的氣球，展現防治決心，「網路旅程不留傷痕」標語深植於心，她提醒學生，網路訊息常有陷阱，同學間應互相提醒，不惡意散播、監視、跟蹤、人肉搜索、性汙辱騷擾，若觸犯這些行為都有刑責。

她也提到，新型毒品百變，看似軟糖、咖啡包其實是毒品，同學們要多注意，並互相關心，若有不對勁應盡速與家人或師長反應，「保護自己、關心同學，愛你的人都希望你們健康長大」。教育處期盼透過活動能有效遏止校園毒品、暴力事件發生，營造友善校園環境。

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每個學期第1周是友善校園周，苗栗縣縣立苑裡高中24日舉辦友善校園宣誓活動。（巫靜婷攝）

每個學期第1周是友善校園周，苗栗縣縣立苑裡高中24日舉辦友善校園宣誓活動。（巫靜婷攝）

(中時 )