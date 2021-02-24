台南鳥會今天在四草土城及七股頂山野放2隻黑面琵鷺，這2隻黑琵疑似感染肉毒桿菌毒素而導致虛弱，分別被民眾及黑面琵鷺保育學會通報救援，經過一段時日治療、照顧，2隻黑琵漸漸恢復元氣，在特生中心獸醫師評估且進行飛行訓練成功，由台南鳥會上腳環及衛星發報器，今天帶回原棲地野放。

台南鳥會指出，這2隻黑琵腳環編號分別為N08以及N09，N08黑面琵鷺是不到1歲的幼鳥，是台江國家公園保育科以及台南市政府農業局人員在接獲民眾通知後，協助聯繫救援並將傷鳥運送至動物醫院；N09則是在農曆過年期間，由黑面琵鷺保育學會人員發現，輾轉聯繫上慈愛醫院金華院，並送醫救治。

台南鳥會表示，今年冬天黑面琵鷺因為傷病而死亡及被救援個體超過30隻，數量明顯比往年更多，多數是肉毒桿菌毒素中毒，追究原因，可能與去年12月天氣較往年寒冷，加上降雨量少造成乾旱現象，因此，黑琵有較多機會誤食帶有肉毒桿菌的魚所致。

(中時 )