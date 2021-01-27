神基(3005)推出新一代旗艦機種S410半強固筆記型電腦，訴求其絕佳效能、圖形處理能力及使用者自訂配置，能在國防、製造、公共安全、公共事業及汽車產業的高強度環境中，為行動商務專業人士提供絕佳可靠度及適應力。新一代Getac S410預計2021年3月2日全球同步上市。

神基科技董事長黃明漢表示，針對市面上對半強固筆記型電腦的大量需求，我們推出全新 Getac S410，能適應不同產業應用中千變萬化的狀況。神基對先進科技、專業服務及可靠性的持續承諾，讓顧客在處理複雜的外勤任務時能專心面對挑戰，完美達成任務。

全新S410保留Getac長期受到市場肯定的關鍵元素，賦予更進化的全日效能，除了嶄新出色的顯示器外也帶來更強化的記憶體與處理能力，第11代Intel Core i5/i7 處理器搭配Intel Iris Xe顯示晶片，並內建PCIe NVMe SSD 儲存技術，使用者可拆卸的存取裝置，能加快每日工作流程並提升大量繪圖作業的效率。

S410還支援全新IEEE 802.11ax標準的Intel Wi-Fi 6 AX201模組，擁有頂尖連線能力，帶來流暢、更少斷線的高解析影片串流體驗，與無線路由器的距離能比以往更遠，連線速度卻能更快。Thunderbolt 4技術提供超高速大量資料傳輸，讓使用老能輕易與其他裝置分享資料。

S410搭載LumiBond 2.0技術以及更明亮的螢幕（最高達1,000nits），在戶外甚至日光直射也能舒適瀏覽。此外，S410最多可擴充裝載至三顆電池，確保在執行一連串工作時不會有停機時刻。背光鍵盤讓低光源環境工作更加輕鬆，更大、更精準的觸控板則提供使用者流暢的使用體驗。

S410與最新的汽車診斷軟體相容，擁有最新連線能力，包括 Intel Wi-Fi 6 AX201，可即時存取車載診斷系統及進行車輛高速測試。S410也適用於汽車研發與工程專業人員，無論內勤外勤，操作者可在不同環境中快速準確收集資料以及進行車輛測試驗證。

(時報資訊)