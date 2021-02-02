遊戲廠商華義國際（3086）近期股價波動過大，應主管機關要求公告近期營運狀況，2020年12月稅後淨利1,100萬元，較前年同期由虧轉盈，每股純益0.81元，也較2019年12月每股淨損0.07元轉盈，主要是因為引入台中遊戲大廠網銀國際作為策略投資人，並引入網銀國際代理遊戲資源。除此之外，華義表示，接下來也將推出AirFUN遊戲平台，向海外市場邁進。

華義股價波動過大，應櫃買中心要求公告營收與獲利，累計2020年11月至12月稅後淨利1,000萬元，每股盈餘0.74元，雙雙較2019年同期由虧轉盈。

華義自2020年10月起辦理私募引進網銀國際為策略投資人，並與網銀國際旗下星城平台聯運，消息公布後，帶動股價連續12個交易日跳空漲停，儘管中間一度受到賣壓影響而下跌，但近日股價再度回神，2日收盤價來到139元，漲幅8.59％。若從2020年12月下旬起漲日開始算，華義一個半月漲幅高達近三倍。

華義成立於1993年、2004年轉上櫃，並成立華義電競隊，同時也代理熱門遊戲如《Special Force》、《熱血三國》、《天下無雙》等，近期代理包括韓國遊戲《來我家玩吧》、《遠的要命王國》等等，擁有豐富海外代理遊戲資源。不過近年來華義營運狀況不佳，自2013年至2019年已是連續七年虧損，但2020年底與網銀聯手，將有望扭轉過去虧損情形，營運體質也將逐步改善。

2020年華義前三季每股虧損0.6元，主要是因為疫情影響導致沒有新遊戲推出，僅11月時代理韓國遊戲《靈魂方舟》，展望2021年，華義除網銀國際的遊戲代理營運以外，上半年將會推出兩款日本遊戲，下半年則由兩款韓國遊戲接棒。

此外，華義也將在2月2日推出AirFUN遊戲平台，瞄準海內外休閒遊戲的全球市場，跨足休閒遊戲市場，AirFUN線上遊戲平台未來將結合各家遊戲廠商，提供玩家一站式的線上娛樂內容。並且有別於一般休閒遊戲，採全新的機制來打造專屬個人的遊戲體驗，藉由強化社群間的互動，來創建屬於個人的遊戲生態圈。此外也將使用QPP數位背包的區塊鏈技術，提供給使用者與遊戲廠商穩定安全的支援。

華義表示，透過新產品線布局及國際市場的拓展，未來營運將較過去更多元發展，且將結合網銀國際在休閒遊戲的經驗與資源作深度且廣泛的合作。

(工商 )