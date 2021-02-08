在低溫照明客戶回頭下單，逐漸擺脫疫情衝擊之下，華興（6164）1月營收達9,010萬元，創下2019年7月以來新高紀錄，為2019年1月以來首度重返年、月雙增成長軌道，華興旗下的華能日前已經拿下昕諾飛UVC LED商用產品代理權，集團首度跨足代理業務，可望成為營運的另一隻腳。

華興統計，1月營收達9,010萬元，月增17.4％、年增17.1％，自去年10月以來低溫照明接單回溫，加上2020年第一季在疫情衝擊之下，拉低比較基期，華興1月營收睽違19個月，重返年、月雙增成長軌道，元月營收繳出亮麗成績單，法人預期華興2021年營運有機會挑戰轉虧為盈。

日前華興集團透過旗下華能攜手昕諾飛，推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品，為華興集團首度跨足代理業務。

華能占華興集團營收比重達三分之一，成立迄今已經十四年，主要以成品業務為主，以與華興的零件、模組作出區隔，本次與昕諾飛的合作是華能首度跨足代理銷售業務，昕諾飛為飛利浦旗下中高端品牌，在荷蘭為掛牌上市公司，由於華興在低溫照明耕耘已久，對照明產品充滿熱誠，昕諾飛期待選擇在地強而有力的夥伴，未來不排除將合作關係延伸至商用照明領域。

華興此次與昕諾飛的合作是專為大型商用空間使用的抑菌滅活設備，適用於銀行、金融機構、超市超商、餐廳和零售業、健身房、大眾運輸工具、辦公室、學校等多人聚集及進出的場所，產品有企業用B2B可全時運作的壁掛式及吸頂式UVC紫外線抑菌燈具、UVC消毒櫃及首次引進台灣之可移動式UVC人形抑菌、滅活設備等產品。

(工商 )