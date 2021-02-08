教育部日前公布這次的學生寒假將延後至2月22日開學，家長們不禁煩惱該如何幫孩子安排多出來的假期，飯店業者紛紛祭出住宿優惠。
高雄義大皇家酒店表示，首日預訂「向百業致敬」住房專案，自2月16日起至22日期間入住，出示本人之各級學校學生證件，即可享原房型續住第2晚僅需999元，並贈自助早餐2客（未滿18歲之學生須由成年家人陪同入住）。而2月15日年初四當天，以飯店任意春節專案入住，同樣可享第2晚原房續住999元的超值價，可規畫家人朋友共度3天2夜假期。
為了提供春節期間仍需要值班的各行各業在年後也能輕鬆享受假期，義大皇家酒店特別推出「向百業致敬」住房專案，提早開放優惠自2月16日初五即可預訂，平日入住豪華雙人房1晚含翌日自助早餐2客優惠價3999元，加1元就可多1位入住的加碼，提供房型升等與翌日自助早餐。
另有豪華雙人房住宿1晚含自助式早餐2客及皇樓中餐廳分享餐的1泊2食專案，優惠價4999元，同樣享有加1元就可多1位，附含早餐、晚餐與房型升等的禮遇。
由於今年延後開學，順勢加碼再推出「開學季衝一波」續住專案，2月16日至22日期間搭配「向百業致敬」住房專案，憑學生證明（學齡前兒童無須提供）原房型續住第2晚只要999元。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。