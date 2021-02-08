寒假延長，義大皇家酒店加碼推出「開學季衝一波」續住專案。（義大皇家酒店提供）

教育部日前公布這次的學生寒假將延後至2月22日開學，家長們不禁煩惱該如何幫孩子安排多出來的假期，飯店業者紛紛祭出住宿優惠。

高雄義大皇家酒店表示，首日預訂「向百業致敬」住房專案，自2月16日起至22日期間入住，出示本人之各級學校學生證件，即可享原房型續住第2晚僅需999元，並贈自助早餐2客（未滿18歲之學生須由成年家人陪同入住）。而2月15日年初四當天，以飯店任意春節專案入住，同樣可享第2晚原房續住999元的超值價，可規畫家人朋友共度3天2夜假期。

為了提供春節期間仍需要值班的各行各業在年後也能輕鬆享受假期，義大皇家酒店特別推出「向百業致敬」住房專案，提早開放優惠自2月16日初五即可預訂，平日入住豪華雙人房1晚含翌日自助早餐2客優惠價3999元，加1元就可多1位入住的加碼，提供房型升等與翌日自助早餐。

另有豪華雙人房住宿1晚含自助式早餐2客及皇樓中餐廳分享餐的1泊2食專案，優惠價4999元，同樣享有加1元就可多1位，附含早餐、晚餐與房型升等的禮遇。

由於今年延後開學，順勢加碼再推出「開學季衝一波」續住專案，2月16日至22日期間搭配「向百業致敬」住房專案，憑學生證明（學齡前兒童無須提供）原房型續住第2晚只要999元。

(中時 )