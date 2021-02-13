根據華航今天掌握的消息，加拿大政府最新公告，所有入境加拿大旅客，均須於抵達加國的第一個機場進行核酸檢測（PCR），並至指定旅館等候檢驗報告至多3天，住宿費用由旅客自付。
華航說，現在入境加拿大要自主隔離14天，但未要求住宿檢疫旅館，新規定是自主隔離前3天，強制住檢疫旅館，加拿大官方預計2月18日公告檢疫合約旅館，建議旅客於抵達前先行完成旅館訂定；未來加拿大政府將結合旅館訂定程序，旅客完成資料填寫、登記暨繳費後，方可入境加拿大。
華航說，加拿大新措施實施後，每名旅客前往加拿大須額外負擔數千元新台幣檢疫旅館3晚住宿費用，目前還不用負擔機場檢測費用。
華航2月14日將有飛往溫哥華航班，還不受新規範限制，目前仍可接受旅客訂位，華航建議旅客如果近期要前往加拿大，可多利用，下一班華航飛溫哥華航班是2月28日，旅客除要先在台灣做PCR檢測，到加拿大機場也要再做一次檢測，並額外負擔3天檢疫旅館費用。（編輯：方沛清）1100213
(中央社)
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